صحيفة أمريكية: درون كلاشينكوف الانتحاري قد يحقق ثورة في مجال الآليات الحربية

قيم الخبراء في صحيفة "ذي واشنطن بوست" عاليا درون "كوب" الانتحاري الذي كشفت عنه شركة "كلاشينكوف" في معرض" أيدكس-2019" الدفاعي في أبو ظبي.

وقالت الصحيفة إن الشركة التي اخترعت رشاش "آكا-47" الأسطوري عرضت في أبو ظبي سلاحا جديدا بمقدوره تغيير العالم. ويمتلك الدرون حسب خبراء الصحيفة كل الإمكانات ليحقق ثورة حقيقية في مجال الآليات الحربية والتكتيك العسكري.

وقال صاحب المقال الذي نشرته الصحيفة: "على الرغم من اختفاء الدرون وراء الدبابات والمدرعات والمقاتلات، إلا أن قدرته على تغيير طبيعة الحرب لا تقل عن قدرة تلك الأسلحة، وبصورة خاصة عن قدرة نظيره (آكا-47) الأسطوري".

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وأكد البروفسور في جامعة إلينوي الأمريكية، نيكولاس غروسمن، أن "من يشتري هذا السلاح يستطيع التحكم في قنبلة ذكية فائقة الدقة لا مثيل لها باستثناء بعض القنابل الذكية الأمريكية".

وأضاف البروفسور قائلا إن الدرون الجديد، شأنه شأن "رشاش كلاشينكوف"، سيكون رخيصا وفعالا وسهل الاستخدام.

يذكر أن درون "كوب" الانتحاري تتراوح سرعته بين 80 و130 كيلومترا في الساعة. وبمقدوره أن يبقى في الجو لمدة 30 دقيقة، ويحمل حمولة مفيدة حتى 3 كيلوغرامات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا