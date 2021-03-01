 
مباشر

ترميم لوحة جدارية فريدة عمرها ألفا عام عثر عليها في بومبي

العلوم والتكنولوجيا

ترميم لوحة جدارية فريدة عمرها ألفا عام عثر عليها في بومبي
Archaeological Park of Pompeii
اللوحة الجدارية قبل وبعد ترميمها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvd0

تمكن علماء الآثار باستخدام الليزر، من ترميم أجمل اللوحات الجدارية لأطلال مدينة قديمة دمرها ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد.

إقرأ المزيد
اكتشاف مطعم أثري في إيطاليا يعود لنحو 2000 عام
اكتشاف مطعم أثري في إيطاليا يعود لنحو 2000 عام


وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن  العلماء عثروا على بقايا هذه اللوحة الجدارية الرائعة، في فيلا سيي House of Cei (Casa dei Ceii) ، عامي 1913-1014 . ووفقا للعلماء بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد، وكانت مخصصة لإقامة القاضي المحلي وعائلته.

وقد زينت اللوحة الجدارية الفريدة التي عثر عليها علماء الآثار الجزء الخلفي للفيلا. اللوحة مرسومة بـ "النمط الثالث للرسم الروماني القديم" المشهور في أعوام  20-10 قبل الميلاد. ولكن نتيجة إهمالها ولوحات أخرى، على مدى أكثر من 100 عام تضررت كثيرا.

وبعد انتهاء عملية ترميمها وصيانتها، نشاهد فيها بوضوح، الحيوانات البرية تصطاد فرائسها : أسد يطارد ثورا، وفهد يهاجم خروفا، وخنزير يهاجم الغزلان.

ويقول ماسيمو أوسانا، "إن ما يجعل هذه اللوحة الجدارية مميزة، هو كونها مكتملة. وهذا أمر نادر لمثل هذه اللوحات الجدارية الكبيرة في بومبي".

ويذكر، أن اللوحات الجدارية كانت تزين الجدران حول محيط حدائق بومبي، وكانت مخصصة لخلق جو سلمي بالإضافة إلى توسيع المساحة بصريا. حاليا تستخدم المرايا لهذا الهدف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا