ترميم لوحة جدارية فريدة عمرها ألفا عام عثر عليها في بومبي

تمكن علماء الآثار باستخدام الليزر، من ترميم أجمل اللوحات الجدارية لأطلال مدينة قديمة دمرها ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد.

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وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن العلماء عثروا على بقايا هذه اللوحة الجدارية الرائعة، في فيلا سيي House of Cei (Casa dei Ceii) ، عامي 1913-1014 . ووفقا للعلماء بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد، وكانت مخصصة لإقامة القاضي المحلي وعائلته.

وقد زينت اللوحة الجدارية الفريدة التي عثر عليها علماء الآثار الجزء الخلفي للفيلا. اللوحة مرسومة بـ "النمط الثالث للرسم الروماني القديم" المشهور في أعوام 20-10 قبل الميلاد. ولكن نتيجة إهمالها ولوحات أخرى، على مدى أكثر من 100 عام تضررت كثيرا.

وبعد انتهاء عملية ترميمها وصيانتها، نشاهد فيها بوضوح، الحيوانات البرية تصطاد فرائسها : أسد يطارد ثورا، وفهد يهاجم خروفا، وخنزير يهاجم الغزلان.

ويقول ماسيمو أوسانا، "إن ما يجعل هذه اللوحة الجدارية مميزة، هو كونها مكتملة. وهذا أمر نادر لمثل هذه اللوحات الجدارية الكبيرة في بومبي".

ويذكر، أن اللوحات الجدارية كانت تزين الجدران حول محيط حدائق بومبي، وكانت مخصصة لخلق جو سلمي بالإضافة إلى توسيع المساحة بصريا. حاليا تستخدم المرايا لهذا الهدف.

المصدر: نوفوستي