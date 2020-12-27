اكتشاف مطعم أثري في إيطاليا يعود لنحو 2000 عام

اكتشف علماء الآثار يوم السبت كشك وجبات سريعة يعود للعصر الروماني يُدعى "ترموبوليام"، أو مكان بيع المأكولات الساخنة، عُثر عليه في بومبي الإيطالية بحالة جيدة بشكل استثنائي.

واكتشف العلماء "ترموبوليام" في منطقة ريجيو في (Regio V) للتنقيب في عام 2019، فيما بعد تم العثور خلال العمليات المتواصلة على صور زينته، تمثّل حورية بحر تركب حصانا بحريا ومصارعين وكلبا وديكا. وعثر الفريق الأثري أيضا على عظام حيوانية وبشرية مختلفة قرب المنضدة. ودُفنت بومبي تحت الرماد بعد ثوران بركان فيزوف القريب منذ حوالي 2000 عام.

المصدر: رابتلي