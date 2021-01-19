صحيفة أمريكية تقيّم مواصفات حاملات المروحيات الروسية

ستصبح حاملتا المروحيات الروسيتان "إيفان روغوف" و"متروفان موسكالينكو" بحسب مواصفاتهما وسيلة فريدة من نوعها ستستخدمها البحرية الروسية لخوض مختلف العمليات العسكرية.

وسيكون بمقدورهما تحقيق الدفاع عن الغواصات ومكافحة الألغام إلى جانب الإنزال البحري.

إقرأ المزيد

توصل إلى هذا الاستنتاج المحللون في صحيفة The Drive الأمريكية الذين قالوا إن من مميزات حاملتي المروحيات بإزاحة 30 طنا من مشروع 23900 اللتين تبنيان حاليا في مصنع "زاليف" بمدينة كرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، قدرتهما على حمل 16 مروحية، بما فيها مروحيات "كا – 59" للإنزال و"كا – 27" لمكافحة الغواصات ومروحية "كا – 31" للإنذار الراداري ومروحيات "كا – 52 كا" الضاربة التي تزود بصواريخ "خا – 35 " ما قبل الصوتية.

وتنقل حاملتا المروحيات كذلك الدرونات بمختلف أنواعها.

ومن مميزات أخرى لحاملتي المروحيات قدرتهما على نقل عدد كبير من المعدات الحربية والسفن الصغيرة المساعدة وأفراد مشاة البحرية.

ويتوقع أن تكون حاملة المروحيات من مشروع 23900 قادرة على أن تحمل 6 سفن إنزال تنقل بدورها 75 مدرعة و900 فرد من مشاة البحرية ومعدات إضافية إلى رأس جسر يسعى أفراد مشاة البحرية إلى الاستيلاء عليه.

ويمكن استخدام حاملات المروحيات من هذا المشروع أيضا كمستشفيات عائمة أو سفن تدعم عمليات عسكرية تخوضها القوات الصديقة في المناطق الساحلية.

وبإمكان حاملتي المروحيات كذلك مكافحة الغواصات والقضاء على الألغام و المشاركة في عمليات حفظ السلام.

المصدر: سلاح روسيا