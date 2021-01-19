اختبار أقوى سفينة حربية روسية بعد تحديثها

قد يكون طراد "الأميرال ناخيموف" النووي الصاروخي الروسي جاهزا العام الجاري لبدء الاختبارات الساحلية والبحرية.

ولا يزال الطراد في الوقت الراهن قيد الإصلاح والتحديث في مصنع "سيفماش" الروسي حيث يتم تركيب المعدات والأجهزة.

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صرح بذلك ناطق باسم المكتب الصحفي للمصنع وقال إن اختبارات الطراد تبدأ في المرفأ أولا، ثم تستمر في البحر بحضور أفراد طاقمه.

وقال كبير المهندسين ، فلاديمير بافلولوف، المسؤول عن تسليم الطراد للبحرية الروسية إن أعمال إصلاح السفينة جارية على قدم وساق وستختتم نهاية العام الجاري لتكون " الأميرال ناخيموف"، بصفتها أقوى سفينة في البحرية الروسية، جاهزة تماما للاختبارات، وستسلم لسلاح البحرية الروسية في حال نجاحها نهاية العام المقبل.

وأضاف قائلا إن طراد "الأميرال ناخيموف" النووي الصاروخي الثقيل سيمتلك إمكانات واسعة ستسمح له بتوزيع أحدث الأسلحة الهجومية والدفاعية فيها، فضلا عن الأجهزة الرادارية الحديثة.

يذكر أن "الأميرال ناخيموف" هو الطراد النووي الصاروخي الثقيل من مشروع 1144 الذي بدأت البحرية السوفيتية باستخدامه في 30 ديسمبر عام 1988 . ويبلغ طوله 230 مترا، وعرضه 25 مترا. أما مدى إبحاره فغير محدود. وبوسعه البقاء المستقل في البحر لمدة 60 يوما. ومن أسلحته الرئيسة كانت صواريخ " بي – 700" المجنحة المضادة للسفن التي يزن كل صاروخ منها 7000 كيلوغرام.

ويتوقع أن يزود الطراد بعد انتهاء عملية الإصلاح والتحديث بصواريخ "كاليبر" المجنحة و"تسيركون" فرط الصوتية، فضلا عن أحدث المروحيات البحرية ومنظومات الدفاع الجوي والطوربيدات المضادة للغواصات.

المصدر: سلاح روسيا