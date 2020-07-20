روسيا تزود سفنها الحربية بمدافع رشاشة توجه عن بعد

أعلن معهد "بوريفيستنيك" الروسي للأبحاث عن تطوير منظومة جديدة من المدافع الرشاشة الموجهة المخصصة للسفن الحربية.

وحول الموضوع قال مدير المعهد، غيورغي زاكاميننيخ: "تمكن الخبراء في معهدنا من تعديل منظومة AU-220M Baikal المدفعية لتطوير مدافع رشاشة من عيار 57 ملم، مخصصة للسفن الحربية".

وأضاف "لقد طورنا منظومتنا المدفعية الجديدة بالاعتماد على أحدث الأسس العلمية والتقنية، الخبراء في سلاح البحرية الروسي قيموا عاليا إمكانيات استعمالها في السفن والقوارب القتالية الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأكثر ما يميز المنظومة الجديدة تبعا للخبراء في المعهد هو القدرة على التحكم بها عن بعد لتنفيذ مختلف المهام القتالية دون تعريض أفراد طواقم السفن للخطر، وكذلك قدرتها على العمل وإصابة الأهداف بدقة في جميع الظروف المناخية وفي أي وقت على مدار الـ 24 ساعة.

وكانت روسيا قد طورت AU-220M Baikal التي عدلت عنها المنظومات الجديدة لتكون منظومة مدفعية رشاشة مخصصة للعمل على مختلف أنواع المركبات القتالية بما فيها دبابات "أرماتا" الحديثة ومدرعات Kurganets-25 وBoomerang.

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وتضم هذه المنظومة مدفعا رشاشا من عيار 57 ملم يمكنه الدوران بزاوية 360 درجة، وإطلاق 80 قذيفة بالدقيقة، يصل مداها إلى 14.5 كلم، بما فيها قذائف مضادة للدروع والآليات وقذائف مضادة للأهداف الجوية مثل الطائرات والمروحيات والدرونات، وكذلك قذائف مخصصة للتعامل مع المواقع العسكرية المحصنة.

المصدر: سلاح روسيا