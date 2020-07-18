أول فيديو لاختبارات مدرعة Strela الروسية الحديثة

نشرت القناة التابعة لصحيفة "زفيزدا" على يوتيوب مقطع فيديو، يظهر جانبا من الاختبارات التي خضعت لها مركبات Strela المصفحة الروسية الحديثة.

ويظهر المقطع تصميم هياكل هذه المدرعات من جميع الجوانب، كما يبين السلاسة في عمل أنظمة التعليق المثبتة على عجلاتها، ويبرز رشاقه هذه الآليات في الحركة على مختلف أنواع الطرق والتضاريس الصعبة.

وكانت شركة " VPK" المصنعة لهذه الآليات قد أشارت إلى أن خفة حركة مدرعاتها تعود للتصميم الفريد للمنصات التي بنيت عليها، ولهياكلها التي تزن 4.7 طن، أي أنها أخف بمرتين تقريبا من مدرعات "تيغر" الروسية الشهيرة.

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وما يميز Strela أيضا هو سرعتها التي تصل إلى 155 كلم/سا، والملحقات التي زودت بها هياكلها من الخارج ليتم حملها بمروحيات "مي-17" الروسية، وتصفيحها الذي يحميها من انفجارات الألغام والعبوات الناسفة ومن أعيرة بنادق كلاشنيكوف-47 الآلية وأعيرة بنادق АКМ وقناصات SVD.

المصدر: زفيزدا