الجيش الروسي يتزود بطائرات برمائية جديدة

أكدت وسائل إعلام روسية أن جيش البلاد سيحصل العام الجاري على دفعة من الطائرات البرمائية المتطورة المخصصة لعمليات الإنقاذ والإطفاء ونقل الحمولات الكبيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركز الطيران الحربي في مدينة ييسك التابعة لإقليم كراسنودار الروسي تسلم مؤخرا أول طائرة برمائية من نوع Be-200 Altair، ومن المفترض أن تشارك هذ الطائرة في العرض العسكري الذي سيقام في 24 يوليو الجاري ببطرسبورغ بمناسبة الذكرى السنوية ليوم القوات البحرية في الجيش الروسي.

وذكرت مصادر مطلعة لصحفية "إزفيستيا" إن الإدراة العسكرية الروسية وقعت عقودا لتطوير 6 طائرات من نوع Be-200 Altair، ثلاثة منها من المفترض أن تسلم للقوات البحرية في جيش البلاد قبل نهاية عام 2020.

وأوضحت المصادر أن الخطط الحكومية الروسية تهدف لتشكيل عدة أسراب من هذه الطائرات ستعمل في سلاح البحرية بالجيش، أول سرب منها سيظهر في بحر قزوين.

وتم تصميم هذه الطائرات لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط من المدرجات الأرضية ومن على سطح الماء، لتعمل كطائرات نقل وإنقاذ وطائرات لإطفاء الحرائق، كما يخطط لتطوير نسخ معدلة منها ستكون مصممة لرصد السفن والغواصات الحربية والتعامل معها.

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ويبلغ الوزن الأقصى لهذه الطائرات عند الإقلاع 37900 كلغ، كما يمكنها التحليق بسرعة 710 كلم/سا، وعلى ارتفاعات تصل إلى 8000 م.

المصدر: سلاح روسيا