روسيا تطور رادارات متنقلة لمطاراتها

أعلنت شركة Ruselectronics الروسية أنها بدأت العمل على مشروع لإنتاج نوع جديد من الرادارات المتنقلة المخصصة للعمل في مختلف مطارات أقاليم الاتحاد الروسي.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن رادارات Miass الجديدة مزودة بمنظومات خاصة لتسهيل إمكانية تبادل البيانات مع أنواع محددة من الطائرات، ما يسهل عمليات التحكم في حركة الملاحة الجوية ويقلل من احتمالية الأخطاء في نقل البيانات.

وأوضح البيان أن تطوير هذه الرادارات سيتم في مصنع "بالوت" الموجود في مدينة تشليابنسك الروسية والتابع لـ Ruselectronics، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 521 مليون روبل (نحو 744 ألف دولار)، ومن المفترض أن يبدأ المصنع الإنتاج التسلسلي لهذه المعدات العام القادم.

وتبعا للمشرفين على المشروع المذكور فإن هذا النوع من الرادارات الجديدة سيكون مناسبا جدا للعمل في المطارات الصغيرة التي تعمل على تسيير الرحلات المحلية داخل أراضي الاتحاد الروسي، فهي قادرة على نقل المعلومات التي بإحداثيات الطائرات على مدى الـ 24 ساعة وفي جميع فصول السنة، وتمتلك هذه الرادارات مجالين لرصد الطائرات، مجال يبلغ نصف قطر دائرة عمله 100 كلم، ومجال يغطي دائرة يصل طول نصف قطرها إلى 300 كلم.

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وحول هذا المشروع قال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، أوليغ يفتوشينكو: " تعتبر عملية نقل منظومات Miass الرادارية الجديدة ونشرها في مختلف المطارات سهلة بفضل الحجم الصغير والوزن الخفيف لهذه المنظومات، والاستثمار في هذا المشروع وبدء الإنتاج التسلسلي لهذه الرادارات سيحسن سلامة الحركة الجوية بين أقاليم البلاد بشكل ملحوظ".

المصدر: سلاح روسيا