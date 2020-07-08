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روسيا تطور رادارا طائرا جديدا لأسطولها الجوي

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور رادارا طائرا جديدا لأسطولها الجوي
RT
طائرة الاستطلاع والإنذار المبكر الروسية А-100 (بريمير)
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تصنيع طائرة جديدة للاستطلاع والإنذار المبكر من نوع А-100 (بريمير)، لصالح الجيش الروسي.

ومن أبرز ميزات هذا النوع من الطائرات تبعا للخبراء الروس هو قدرتها على نقل البيانات المتعلفة بالأهداف التي ترصدها أوتوماتيكيا، ودون الحاجة للاعتماد على وسائل الاتصال الصوتية التقليدية، وبالتالي فإن عملية نقل البيانات لا تتأثر بوسائل التشويش الإلكتروني التي قد يستخدمها العدو.

ويرى الطيار وخبير اختبار الطائرات الروسي، إيغور ماليكوف، أن طائرات А-100 (بريمير) ستحسن من قدرات الأسطول الجوي للجيش الروسي، فهي قادرة على حد تعبيره على العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية ورصد أهدافها من مسافات تبعد 200 كلم عن خطوط المواجهة مع العدو ودفاعاته الجوية، كما لها القدرة على رصد مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية والجوية".

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وتعتبر А-100 (بريمير) المبنية على أساس طائرات IL-76MD-90A طائرة مطورة عن A-50 الروسية المخصصة للاستطلاع والإنذار المبكر، ومن المفترض أن تبدأ روسيا بالإنتاج المتسلسل لهذه الطائرات على نحو واسع عام 2024، بعد الانتهاء من جميع الاختبارات المطلوبة لها.

المصدر: سلاح روسيا

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