سلاح البحرية الروسي يتسلم قريبا دفعة من الزوارق القتالية السريعة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح الروسية أن سلاح البحرية في البلاد ستسلم دفعة من القوارب القتالية السريعة هذا العام.

وقال بيان صادر عن مصنع "بيلا" الروسي لبناء السفن في لينينغراد "وقع الخبراء في المصنع مؤخرا شهادات اعتماد أحد القوارب السريعة من نوع رابتور التي أنتجت في إطار المشروع الحكومي رقم 03160، وطورت لصالح الجيش الروسي".

وأضاف البيان "القارب الذي وقعت أوراق اعتماده مؤخرا كان قد خضع لسلسلة من الاختبارات من قبل الشركة المصنعة وعدد من الاختبارات الحكومية، اجتازها كلها بنجاح، ومن المفترض أن يتم تسليمه إلى سلاح البحرية في الجيش الروسي قريبا".

وتعتبر زوارق "رابتور" من بين أسرع القوارب القتالية التي تعمل في سلاح البحرية الروسي، وتصنف من بين القوارب المتعددة المهام المخصصة لخفر السواحل، كما يمكنها القيام بمهمات المراقبة والحراسة ومهمات الإنقاذ، ودعم السفن والمركبات البحرية.

وتم تسليحها برشاشي "بيتشينيغ" من عيار 7.62 ملم، ورشاشات "كورد" من عيار 14.5 ملم، يمكن التحكم بها عن بعد، كما جرى تصفيحها بطبقات خاصة مضادة للأعيرة النارية 7.62 ملم.

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ويمكن لهذه الزوارق الإبحار بسرعة 50 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 20 شخصا إلى أماكن تبعد مسافة 100 ميل عن قواعد انطلاقها.

المصدر: سلاح روسيا