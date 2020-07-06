روسيا تبدأ قريبا بتصنيع كاسحة ألغام بحرية متطورة

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن البلاد ستبدأ قريبا بتصنيع كاسحة ألغام بحرية متطورة.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال قائد القوات البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفيموف: "تم وضع الخطة لتطوير كاسحة ألغام بحرية جديدة في إطار المشروع الحكومي رقم 12700، السفينة التي سيطلق عليها اسم ليف تشيرنوفين ستنتج في مصنع سريدني-نيفسكي الروسي لبناء السفن".

وأضاف "هذه السفينة من طراز ألكسندريت ستخصص لأسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد ، وسيبدأ المصنع في بنائها يوم 26 يوليو الجاري، اليوم الذي ستحتفل فيه قوات البحرية في الجيش الروسي بالذكرى السنوية لعيدها الوطني.. جميع السفن التي صنعتها روسيا من هذا الطراز أظهرت قدرات عالية وكفاءة ممتازة من حيث العمل وأنظمة التسليح".

وكان الأدميرال ورئيس قسم بناء السفن في سلاح البحرية الروسي، فلاديمير تريابيتشنيكوف، قد أشار في وقت سابق إلى أن روسيا وفي إطار الخطط الموضوعة ستسعى لبناء 30 كاسحة ألغام بحرية جديدة من طراز "ألكسندريت" حتى عام 2050، وفي سبتمبر العام الفائت أكد مدير مصنع "سريدني-نيفسكي" الروسي، فلاديمير سيريدوخو، أن إمكانيات روسيا ومصانعها قادرة على إنجاز هذه المهمة.

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وتطور روسيا سفن "الكسندريت" لتعمل كآليات بحرية مخصصة لاكتشاف الألغام البحرية وتدميرها في البحار والمحيطات والموانئ، وتتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 890 طنا، وتم تزويدها بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا مخصصة لهذا الغرض.

المصدر: سلاح روسيا