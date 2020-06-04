الجيش الروسي يختبر منظومات مضادة للطوربيدات

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح بروسيا أن سفنا حربية ستنضم قريبا للأسطول البحري العسكري اختبرت منظومات جديدة مضادة للطوربيدات.

وأشارت مصادر في وزارة الدفاع الروسية إلى أن فرقاطة "لأدميرال كاساتونوف" وخلال مرحلة الاختبارات الحكومية التي خضعت لها في حقول التدريب العسكرية البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق، قامت باختبار منظومة "باكيت" الجديدة المضادة للطوربيدات والغواصات.

وخلال الاختبارات قامت إحدى الفرقاطات الصغيرة التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي بمهاجمة " الأدميرال كاساتونوف" بالطوربيدات، فتمكنت منظومة "باكيت" المزودة بها من رصد الطوربيدات والتعامل معها بنجاح.

وأوضحت المصادر أن منظومة "باكيت" التي تعمل روسيا على تطويرها هي منظومة دفاعية مخصصة للسفن الحربية، ومصممة لتدمير الغواصات والطوربيدات في محيط السفن، وتتألف هذه المنظومة من أنظمة رادار وسونار متطورة، ونظام تحكم إلكتروني، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، مخصصة لتدمير الأهداف البحرية.

أما سفينة "الأدميرال كاساتونوف" التي اختبرت المنظومة المذكورة، فهي فرقاطة عسكرية تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22350 التابع لوزارة الدفاع الروسية، ويبلغ طولها 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها في المياه 5 آلاف طن.

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وتم تسليح هذه الفرقاطة يمنظومات "ريدوت" الرشاشة المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق الصواريخ المجنحة الروسية من نوع "كاليبر" و"أونيكس"، إضافة إلى أنظمة لاسلكية وأنظمة رادارات متطورة.

المصدر: سلاح روسيا