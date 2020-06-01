الجيش الروسي يتسلح بسفن وغواصات جديدة

أعلن الأدميرال والقائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف، أن الجيش الروسي سيحصل على سفن وغواصات جديدة هذا العام.

وفي اجتماع مع القادة العسكريين لسلاح البحرية الروسي قال الأدميرال: "قبل نهاية 2020 سيحصل سلاح البحرية في البلاد على 35 سفينة وغواصة ومركبة بحرية جديدة".

وأضاف "في المستقبل القريب سيتم رفع علم البحرية الروسي على غواصة الأمير فلاديمير التي انتهت من الاختبارات الحكومية مؤخرا، وكذلك على الفرقاطة الأدميرال كاساتونوف".

وأشار يفيموف إلى أن القوات التابعة لسلاح البحرية الروسي ستقوم بالفترة ما بين 1 يونيو و30 أكتوبر العام الجاري بمهام عسكرية وتدريبية في مختلف المحيطات والبحار حول العالم، كما ستجري تدريبات في مناطق القطب الشمالي، وستستغل تلك الفترة لاختبار المعدات والأسلحة الجديدة التي سيحصل عليها الأسطول الحربي البحري للبلاد.

وأكد الأدميرال أن العمل مستمر في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 على بناء غواصات جديدة تعمل بالكهرباء والديزل لتسليمها إلى قوات أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، وكذلك الأمر بالنسبة للمشروع رقم 22160 الذي يهدف لتطوير سفن قتالية لأسطول البحر الأسود الروسي، كما يتم إنتاج سفن صاروخية صغيرة في إطار المشروع 22800 لتسليمها لأسطول بحر البلطيق في الجيش.

المصدر: تاس