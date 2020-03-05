سفن جديدة و5 غواصات لتعزيز قدرات الأسطول الروسي هذا العام

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن غواصات وسفنا حربية جديدة ستنضم إلى الأسطول البحري في جيش بلاده هذا العام.

وفي مقابلة صحفية قال شويغو "إن شركة بناء السفن المتحدة الروسية ستسلم سلاح البحرية في البلاد 5 غواصات جديدة هذا العام، منها غواصتا (الأمير فلاديمير) و(كازان) النوويتان، وغواصتا (الأمير أوليغ) و(نوفوسيبيرسك)، وغواصة (فولخوف) العاملة بالديزل".

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وبالإضافة إلى تلك الغواصات سيحصل سلاح البحرية الروسي هذا العام أيضا على فرقاطة "الأميرال كاساتونف"، وطرادات بحرية عسكرية هي "غريمياشي" و "إلدار تسيدينجابتوف"، إضافة إلى سفينة الإنزال البحري الكبيرة "بيوتر مرغونوف"، وكاسحة الألغام البحرية "ياكوف بالياييف".

كما أشار شويغو إلى أن عددا من القطع البحرية ستعود للخدمة في الأسطول الروسي هذا العام بعد الانتهاء من تعديلها وإصلاح بعضها، منها 5 سفن قتالية.

وكان أحد مصانع بناء السفن في بطرسبورغ الروسية قد أعلن في 2 فبراير الفائت أنه بدأ باختبار غواصة الديزل الكهربائية " فولخوف"، والتي تعتبر من غواصات الجيل الثالث، ولها القدرة على التخفي عن رادارات العدو ومكافحة سفنه وغواصاته الحربية.

المصدر: تاس