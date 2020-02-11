البحرية الروسية تتسلم غواصة نووية استراتيجية

أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أليكسي رحمانوف، أن البحرية الروسية ستتسلم غواصة نووية استراتيجية قريبا.

وفي مقابلة صحفية مؤخرا قال رحمانوف: "من المفترض أن يتسلم سلاح البحرية قريبا غواصة الأمير فلاديمير، أول غواصة نووية استراتيجية من فئة Borey-A الجديدة".

وأضاف "لقد انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على الغواصة، وأخضعناها للاختبارات اللازمة، أعتقد أنها ستسلم لسلاح البحرية في البلاد خلال شهر ونصف الشهر".

وتأتي هذه التصريحات من رحمانوف بعد مدة من تصريحات أدلى بها القائد الأعلى لقوات البحرية الروسية، نيكولاي رحمانوف، اكد فيها أن غواصة "الأمير فلاديمر" من المفترض ان تنضم للخدمة في سلاح البحرية الروسي عام 2020.

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وفي نوفمبر الفائت كان المتحدث الرسمي باسم الأسطول الشمالي العقيد البحري، فاديم سيرغا، قد صرح بأن الغواصة المذكورة أنهت بعض الاختبارات الحكومية، وأجرت رمايات باستخدام الطوربيدات التدريبية بغية تدمير هدف تحت الماء.

وتنتمي غواصة К-549 "الأمير فلاديمير" إلى غواصات الجيل الرابع الحديثة، وطورتها روسيا في إطار المشروع 955 Borey، لتكون غواصة نووية استراتيجية قادرة على إطلاق صواريخ "بولافا" الباليستية النووية البعيدة المدى.

المصدر: زفيزدا