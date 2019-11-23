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اختتام اختبار غواصة "الأمير فلاديمير" النووية

العلوم والتكنولوجيا

اختتام اختبار غواصة
Sputnik
صورة أرشيفية
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أنهت غواصة "الأمير فلاديمير" النووية بعض الاختبارات الحكومية في ميادين التدريب التابعة للأسطول الشمالي في البحر الأبيض بشمال روسيا.

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أفاد المتحدث الرسمي باسم الأسطول الشمالي العقيد البحري، فاديم سيرغا، بأن غواصة "الأمير فلاديمير" أجرت رمايات باستخدام الطوربيدات التدريبية بغية تدمير هدف تحت الماء.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الغواصة النووية أطلقت صاروخ "بولافا" الاختباري الباليستي العابر للقارات من البحر الأبيض نحو ميدان "كورا" التدريبي الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

يذكر أن "الأمير فلاديمير" هي غواصة نووية استراتيجية  تنتمي إلى الجيل الرابع للغواصات. وتم بناؤها استنادا إلى مشروع "بوريه – آ" المطور.

المصدر:  روسيسكايا غازيتا

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