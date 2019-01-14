ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية في الليغا

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، تألقه، وحقق رقما قياسيا جديدا، بعد أن قاد فريقه للفوز على إيبار بثلاثية نظيفة أمس، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وسجل ميسي الهدف الثاني لفريقه في مباراة الأمس، وهو الهدف رقم 400 له في الليغا، سجلها جميعا بقميص البلوغرانا.

4⃣0⃣0⃣ goals in a European top flight.

Only three people have ever done that before and a LONG time ago...

Josef Bican (Czechoslovakia 1931–55): 500

Jimmy McGrory (Scotland 1922–38): 410

Stjepan Bobek (Yugoslavia 1945–58): 403 https://t.co/FuecJ3iFGr — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2019

وفصّلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أهداف الساحر الأرجنتيني الـ400 منذ انضمامه للنادي الكتالوني، والتي جاءت في 435 مباراة، فصلتها كالتالي:



هدف واحد خلال 7 مباريات في موسم 2004ـ 2005



6 أهداف خلال 17 مباراة في 2005ـ 2006



14 هدفا خلال 26 مباراة في موسم 2006ـ 2007



10 أهداف خلال 28 مباراة في موسم 2007ـ 2008



23 هدفا خلال 31 مباراة في موسم 2008ـ 2009



34 هدفا خلال 35 مباراة في موسم 2009ـ 2010



31 هدفا خلال 33 مباراة في موسم 2010ـ 2011



50 هدفا خلال 37 مباراة في موسم 2011ـ 2012



46 هدفا خلال 32 مباراة في موسم 2012ـ 2013



28 هدفا خلال 31 مباراة في موسم 2013ـ 2014



43 هدفا خلال 38 مباراة في موسم 2014ـ 2015



26 هدفا خلال 33 مباراة في موسم 2015ـ 2016



37 هدفا خلال 34 مباراة في موسم 2016ـ 2017



34 هدفا خلال 36 مباراة في موسم 2017ـ 2018



17 هدفا خلال 17 مباراة في موسم 2018ـ 2019

VÍDEO: Así fue el gol 400 de Leo Messi en #LaLigahttps://t.co/QZ6xU03yhopic.twitter.com/ChsAG5LV6e — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 13, 2019

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وسجل ميسي الهدف رقم 100 أمام ألميريا في نوفمبر 2010



والهدف رقم 200 أمام أوساسونا في يناير 2013



والهدف رقم 300 أمام سبورتينغ خيخون في فبراير 2016

ويبتعد ميسي كثيرا في صدارة قائمة أكثر اللاعبين المسجلين في الليغا، حيث يأتي في المرتبة الثانية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق بـ311 هدفا سجلها في 292 مباراة لعبها في الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات