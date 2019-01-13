شاهد.. برشلونة يكرم وفادة إيبار بثلاثية نظيفة

أنجز فريق برشلونة مهمته أمام ضيفه إيبار بفوزه عليه بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدفين للفريق الكتالوني، الأول والثالث، في الدقيقتين (19 و59).

وتكفل زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الهدف الثاني، عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

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وحقق برشلونة انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 43 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره على ضيفه ليفانتي بهدف وحيد، في وقت سابق من اليوم أيضا.

في المقابل، مني إيبار بالهزيمة الثانية في آخر 6 مباريات، مقابل هزيمة أخرى وأربعة تعادلات على التوالي، وتوقف رصيده عند 22 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "silatv"