 
مباشر

ريال مدريد يفلت من كمين ريال بيتيس بهدف قاتل .. (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يفلت من كمين ريال بيتيس بهدف قاتل .. (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbe8

انتزع فريق ريال مدريد فوزا بشق الأنفس من مضيفه ريال بيتيس، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي الفريق الملكي كل من، الكرواتي لوكا مودريتش، وداني سيبايوس، في الدقيقتين (13، 88) على الترتيب.

بينما سجل سيرخيو كاناليس هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

إقرأ المزيد
شاهد.. برشلونة يكرم وفادة إيبار بثلاثية نظيفة

وحقق ريال مدريد، أول انتصار له بعد تعادل وهزيمة في الجولتين السابقتين على الترتيب، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تعرض ريال بيتيس للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 26 نقطة، وتراجع إلى المركز السابع على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "silatv" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"أربعة أجيال" تحدٍ جديد مع العائلة.. شاهد آخر التحديات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية