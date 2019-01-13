شاهد.. غريزمان ينقذ أتلتيكو مدريد

خرج فريق أتلتيكو مدريد من عنق الزجاجة أمام ضيفه ليفانتي بفوزه عليه بهدف يتيم، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء، في الدقيقة 57 من زمن اللقاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 38 نقطة، ويحتل مركز الوصافة بالدوري، بفارق نقطتين عن برشلونة، قبل مباراته ضد ضيفه إيبار، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي عند 23 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: "silatv"