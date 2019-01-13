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مارادونا يغادر المستشفى بعد عملية جراحية

الرياضة

مارادونا يغادر المستشفى بعد عملية جراحية
AFLO-© Yohei Osada
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غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا المستشفى اليوم الأحد في العاصمة بوينس آيرس، حسبما أفاد محاميه ماتياس مورلا في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي.

ونشر مورلا عبر  صفحته في تويتر:"دييغو مارادونا غادر المستشفى وسيتابع فترة النقاهة في منزله"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، أجريت العملية أمس السبت، وهدفت إلى معالجة نزيف معوي طفيف يعاني منه النجم السابق.

ودخل مارادونا البالغ 58 عاما إلى المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي، لإجراء فحوص طبية روتينية. وفي حين لم يقدم مارادونا أو المقربون منه تفاصيل رسمية عن وضعه الصحي، نقلت تقارير في حينه عن مصادر طبية أن الفحوص أظهرت معاناته من نزيف بسيط في المعدة.

وأضاف مورلا في التغريدة: "الشكر إلى الطاقم الطبي وكل الممرضين في المستشفى على حرفيتهم. مارادونا يريد توجيه الشكر لكل من اهتم بصحته".

ويتولى مارادونا منذ صيف 2018، تدريب فريق دورادوس في الدرجة المكسيكية الثانية.

المصدر: أ ف ب

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