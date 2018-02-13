بالفيديو.. بيكهام وأطفاله يقلدون الطاهي التركي الشهير في مطعمه بنيويورك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انتشر بسرعة البرق لنجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام وعائلته في ضيافة الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه الملقب بـ(Salt Bae).

وسطعت صورة نصرت بعد الانتشار الواسع لفيديوهاته مع كافة أنواع اللحوم وابتكاره لحركة فريدة واحترافية برش الملح، وتمكن من فتح فروع في العديد من الدول، كما استقطب الكثير من المشاهير، أمثال عائلة بيكهام التي تناولت وجبة الغداء أمس الاثنين في فرعة الجديد في ولاية نيويورك الأمريكية.

ونشر نصرت الفيديو عبر موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهو يقسم ويقطع شريحة من اللحم على طاولة بيكهام وعائلته بطريقة احترافية واستعراضية رائعة، حتى أن رواد المطعم توقفوا عن الأكل لمشاهدة ما يفعله "سولت باي".

ونشر بيكهام أيضا في إنستغرام فيديو للطاهي التركي الشهير وهو يقوم بتقطيع شريحة اللحم، قبل أن يلتقط قطعة صغيرة عبر سكينه الحاد ليطعم بيكهام بعدما نفذ حركة رش الملح الشهيرة، ومن ثم انضم أطفال بيكهام لتنفيذ الحركة التي وصل صداها إلى كافة أرجاء العالم.

يذكر أن عائلة بيكهام تتواجد حاليا في ولاية نيويورك الأمريكية دعما لوالدتهم فيكتوريا بيكهام التي تشارك حاليا في أسبوع الموضة في الولاية، وتعمل على عرض مجموعتي أزيائها لخريف وشتاء 2018، إلى جانب احتفالها بالذكرى العاشرة على إطلاق علامتها فيكتوريا بيكهام في عام 2008.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر