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شاهد.. ميسي يطلق اسم غريمه التقليدي على مولوده الثالث

الرياضة

شاهد.. ميسي يطلق اسم غريمه التقليدي على مولوده الثالث
AFP Ben STANSALL
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وزوجته أنتونيلا روكوزو، عن اسم مولودهما الثالث، الذي ينتظرانه خلال الأشهر القليلة القادمة.

ونشر ليونيل ميسي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، أبرز فيه حمل زوجته أنتونيلا والاسم الذي اختاره برفقتها للمولود القادم.

واختار ميسي (30 عاما) وزوجته اسم "Ciro" ليكون اسم المولود الثالث بعد الثنائي تياغو وماتيو.

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وهنا أيضا اصطدم البرغوث وصاروخ ماديرا!

ووضع البرغوث الأرجنتيني وزوجته ربما أكثر من مليار صيني في "ورطة"، وذلك لأنهم يختصرون اسم غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كـ "سيرو - Ciro" لسهولة اللفظ باللهجة الصينية "Mandarin"، لذا سيكون اسم ابن ميسي بالنسبة للصينين كما ينادون النجم كريستيانو رونالدو.

واصطدم اسم ابن ليونيل ميسي القادم في الطريق "كالعصفور مع الحجر في الهواء" الصيني، مع اسم صاروخ ماديرا، بالنسبة للصينيين.

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شاهد.. رابط غريب بين عائلتي الغريمين التقليديين رونالدو وميسي

رابط غريب بين عائلتي رونالدو وميسي 

وظهرت مؤخرا حقيقة "مثيرة"، تتعلق برابط عائلي "غريب" بين الغريمين التقليديين، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف، بأن رونالدو يكبر ميسي بـ 869 يوما، وشاء القدر أن يكبر كريستيانو جونيور بنفس الرقم ابن ميسي ثياغو أيضا.

المصدر: "marca.com"

نايف الكوردي

  

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