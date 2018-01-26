شاهد.. رابط غريب بين عائلتي الغريمين التقليديين رونالدو وميسي

أصبحت المقارنة بين الغريمين التقليديين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، جزءا لا يتجزأ من تاريخ كرة القدم، في السنوات الأخيرة.

ولا يكاد يمر يوم من دون وجه مقارنة بين رونالدو وميسي، من قبل الصحافة العالمية والمحللين والنقاد والجماهير، وفي مختلف المجالات، على سبيل المثال الأهداف المسجلة ونسبتها، وتحطيم الأرقام القياسية، والأمور المالية والعاطفية وغيرها.

وقد ظهرت مؤخرا حقيقة "مثيرة"، تتعلق برابط عائلي "غريب" بين الغريمين التقليديين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف، بأن رونالدو يكبر ميسي بـ 869 يوما، وشاء القدر أن يكبر كريستيانو جونيور بنفس الرقم ابن ميسي ثياغو أيضا.

المصدر: "facebook/RMNation"

نايف الكوردي