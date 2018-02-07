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فريق صيني يضع خطة "جهنمية" لخطف ميسي

الرياضة

فريق صيني يضع خطة
Reuters Albert Gea
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فريق هيبي تشاينا فورشن الصيني تعاقد مع الأرجنتيين إيزيكيل لافيتزي وخافيير ماسكيرانو، من أجل إقناع مواطنهما ليونيل ميسي بضمه مستقبلا.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" أن إدارة النادي الصيني، أدركت أن إقناع ليونيل ميسي لن يكون بالمال فقط، وتقديم عرض اقتصادي خيالي له، ولكن أيضا بالعواطف ومحاولة التأثير عليه من خلال أبناء جلدته.

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ووفقا للصحيفة فإن الساحر الأرجنتيني تلقى بالفعل عرضا من الصين براتب سنوي خيالي يقدر بـ 100 مليون يورو، الصيف الماضي، إلا أن ميسي فضل البقاء مع برشلونة، وتجديد عقده حتى عام 2021.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي 

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