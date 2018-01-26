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تعرف على قرعة المربع الذهبي لكأس إسبانيا

الرياضة

تعرف على قرعة المربع الذهبي لكأس إسبانيا
Reuters
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جرى اليوم الجمعة، سحب قرعة الدور قبل النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي يتنافس على لقبها كل من برشلونة، فالنسيا، إشبيلية، وليغانيس.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة، حامل اللقب، مع فريق فالنسيا، واصطدام إشبيلية بفريق ليغانيس، قاهر ريال مدريد.

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وبلغ برشلونة المربع الذهبي على حساب جاره إسبانيول، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم أمس الخميس، معوضا خسارته بهدف واحد في مباراة الذهاب.

في حين حجز فالنسيا مقعده، في هذه المسابقة، على حساب منافسه ديبورتيفو ألافيس بتفوقه عليه بركلات الترجيح (3-2)، في مباراة الإياب التي جمعتهما الأربعاء الماضي، وذلك بعد تعادلهما ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة. 

 

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بينما فجر فريق ليغانيس مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى الدور قبل النهائي للمسابقة، على حساب ريال مدريد، إثر تغلبه عليه (2-1)، في عقر داره، في مباراة الإياب يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "سنتياغو برنابيو".

كما أطاح إشبيلية بالقطب الكروي الآخر للعاصمة مدريد، أتلتيكو، بفوزه عليه ذهابا (2-1)، وإيابا (3-1).

وفيما يلي مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم:

- الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018:

برشلونة – فالنسيا

- الخميس 1 فبراير/شباط 2018:

ليغانيس – إشبيلية

- الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018:

إشبيلية – ليغانيس

- الخميس 8 فبراير/شباط 2018:

فالنسيا – برشلونة.

المصدر: "twitter.com/rfef"

نايف الكوردي

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