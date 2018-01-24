بالفيديو.. ليغانيس يطيح بريال مدريد من كأس إسبانيا

فجر فريق ليغانيس مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بريال مدريد من الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-1) في عقر داره، في لقاء الإياب الذي جمعهما الأربعاء.

وفاجأ خافيير إراسو لاعب فريق ليغانس أصحاب الأرض بهدف أحرزه، في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الزاوية اليمنى من الحارس كيكو كاسيا، مستفيدا من خطأ مشترك بين الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وقلب الدفاع ناتشو فرنانديز.

وأدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 47.

ولكن البرازيلي غابريل آبيلت اقتنص هدف التأهل لفريق ليغانيس في الدقيقة 56 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

إقرأ المزيد

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف وحيد حمل توقيع لاعبه ماركو أسينسيو، سجله في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على الملعب البلدي دي بوتاركي، في مدينة ليغانيس.

المصدر: RT

نايف الكوردي