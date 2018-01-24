المغربي حكيمي والماتادور راموس على رأس قائمة ريال مدريد

أعلن مدربا ريال مدريد وليغانيس التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض المباراة بينهما اليوم الأربعاء، في الساعة (23:30) بتوقيت موسكو، في إياب الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا.

وعاد قلب الدفاع الملكي سيرجيو راموس وزميله الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى تشكيلة ريال مدريد، التي سيبدأ بها مدربه الفرنسي زيدن الدين زيدان ضد ضيفه ليغانيس، على ملعب "سانتياغو برنابيو":

في حين اختار أسيير غاريتانو أغويريزابال، مدرب ليغانيس، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق الملكي:

ALINEACIÓN I Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño de una ciudad!! #RealMadridLeganés#LeganésNoSeRinde#CopaDelRey#VamosLegapic.twitter.com/odstAkBMht — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 24, 2018

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد على ليغانيس بهدف وحيد حمل توقيع لاعبه ماركو أسينسيو، سجله في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على الملعب البلدي دي بوتاركي، في مدينة ليغانيس.

المصدر: "twitter/realmadrid/cdleganes"

نايف الكوردي