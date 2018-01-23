بالفيديو.. إشبيلية يقصي أتلتيكو مدريد من كأس الملك

أطاح إشبيلية بضيفه أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه (3-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وصعق الفريق الأندلسي ضيقه المدريدي بهدف سريع، فلم يمهله سوى 24 ثانية فقط قبل أن يهز شباكه بهدف مباغت حمل توقيع المدافع سيرخيو إسكوديرو سجله بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى القريبة.

ورد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بهدف التعادل، في الدقيقة 13، سجله بتسديدة خرافية من خارج منطقة الجزاء من فوق سيرجيو ريكو حارس مرمى إشبيلية.

ووضع الأرجنتيني إيفير بانيفا الفريق الأندلسي في المقدمة مرة أخرى، عند الدقيقة 48، بهدف سجله من ضربة جزاء حصل عليها مواطنه خواكين كوريا.

وأطلق بابلو سارابيا لاعب خط وسط إشبيلية رصاصة الرحمة على الضيوف بتسجيله الهدف الثالث في مرمى أتلتيكو، بحلول الدقيقة 79 من عمر المباراة.

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وحجز إشبيلية مقعدا له في المربع الذهبي، بعد أن جدد فوزه على أتلتيكو مدريد، وكان قد فاز عليه في مباراة الذهاب أيضا (2-1)، على أتلتيكو في عقر داره ملعب "Stadium Metropolitano de Madrid" في العاصمة مدريد.

المصدر: RT

نايف الكوردي