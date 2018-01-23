تشكيلة "موقعة" إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد

أعلن مدربا إشبيلية وأتلتيكو مدريد التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض اللقاء المرتقب بينهما اليوم الثلاثاء، في الساعة (23:30) بتوقيت موسكو، في إياب الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا.

واختار الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني للفريق الأندلسي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد "روخي بلانكوس"، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان:

في حين، سيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إشبيلية على أتلتيكو مدريد (2-1)، في عقر داره على ملعب "Stadium Metropolitano de Madrid" في العاصمة مدريد.

المصدر: "twitter/sevillafc/AtleticodeMadrid"

نايف الكوردي