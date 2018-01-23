تشكيلة "موقعة" إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد
أعلن مدربا إشبيلية وأتلتيكو مدريد التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض اللقاء المرتقب بينهما اليوم الثلاثاء، في الساعة (23:30) بتوقيت موسكو، في إياب الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا.
واختار الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني للفريق الأندلسي، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد "روخي بلانكوس"، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان:
ONCE del #SevillaFC ante el @Atleti#vamosmisevilla#CopaDelReypic.twitter.com/Eh3VtjZiMp— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 23 января 2018 г.
في حين، سيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:
🏧👥 | ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) January 23, 2018
¡Con estos ONCE atléticos jugamos hoy en Sevilla!
🔴⚪️🔴 ¡Vamos, muchachos!#SevillaFCAtleti#AúpaAtletipic.twitter.com/31kA2i1976
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إشبيلية على أتلتيكو مدريد (2-1)، في عقر داره على ملعب "Stadium Metropolitano de Madrid" في العاصمة مدريد.
المصدر: "twitter/sevillafc/AtleticodeMadrid"
نايف الكوردي