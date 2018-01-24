فيديو.. فالنسيا يقهر ديبورتيفو ألافيس بركلات الترجيح

تأهل فريق فالنسيا إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بركلات الترجيح (3-2)، في مباراة الإياب التي جمعتهما الأربعاء.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى اللقاء بتقدم ديبورتيفو ألافيس على فالنسيا (2-1)، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب، ولكن لصالح خفافيش فالنسيا.

وأصبح فالنسيا ثاني فريق يبلغ المربع الذهبي لكأس الملك، بعد إشبيلية الذي أطاح بمنافسه أتلتيكو مدريد، بفوزه عليه ذهابا وإيابا.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي