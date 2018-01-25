برشلونة يكسب "ديربي" كتالونيا ويبلغ المربع الذهبي لكأس الملك (فيديو)

واصل برشلونة حملة الدفاع عن لقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بصعوده إلى الدور قبل النهائي للمسابقة، على حساب جاره إسبانيول.

وحسم برشلونة نتيجة "الديربي" الكتالوني لصالحه، بفوزه عليه إسبانيول بهدفين نظيفين، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الخميس على ملعب "كامب نو".

وافتتح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز "العضاض" التسجيل مبكرا للبلوغرانا بحلول الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، عندما تابع الكرة برأسه في الزاوية اليمنى من الحارس دييغو لوبيز، بعد تمريرة رائعة من زميله أليكس فيدال، من الجهة اليمنى.

وضاعف زميله النجم الأرجنتيني النتيجة بحلول الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت كرته بأحد المدافعين وغالطت الحارس باو لوبيز.

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وعوض برشلونة، بذلك خسارته أمام مضيفه إسبانيول بهدف وحيد سجله أوسكار ميليندو لأصحاب الأرض، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي لمباراة الذهاب، التي جرت بينهما قبل أسبوع، على ملعب "باور 8".

المصدر: RT

نايف الكوردي