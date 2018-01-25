تشكيلة "ديربي" كتالونيا

يحتضن ملعب "كامب نو" اليوم الخميس في الساعة (23:30) بتوقيت موسكو، "ديربي" كتالونيا بين فريق برشلونة وجاره إسبانيول، وذلك في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسيبدأ إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، لقاء "الديربي" بالتشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا ضد جاره اللدود إسبانيول:

13- الهولندي ياسبر سيليسين

3- جيرارد بيكيه

4- الكرواتي إيفان راكيتيش

5- سيرجيو بوسكيتس

8- أندرياس إنييستا

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

18- جوردي آلبا

20- سيرجي روبيرتو

22- أليكس فيدال

23- الفرنسي صاموئيل أومتيتي.

في المقابل، اختار كيكي فلوريس، مدرب إسبانيول، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة جاره البرسا:

وخسر البلوغرانا أمام مضيفه إسبانيول في "الديربي" الكتالوني الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي على ملعب "باور 8" بهدف جاء في الوقت القاتل سجله أوسكار ميليندو لاعب إسبانيول قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي لقاء الذهاب.

ويحتاج برشلونة بالتالي إلى الفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب لكي يواصل مشوار الدفاع عن اللقب، أو الفوز بركلات الترجيح فيما إذا انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وإلا سيودع البطولة الوحيدة التي فاز بلقبها الموسم الماضي.

في المقابل، يحتاج فريق إسبانيول للفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف ستضعه في المربع الذهبي للمسابقة، في حال سجل على ملعب "كامب نو" اليوم.

المصدر:"twitter/fcbarcelona/RCD Espanyol"

نايف الكوردي