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    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 18:18 GMT

    "معجزة الجزائر".. لاعب "خمسيني" يمدد عقده مع فريق فرنسي

    تلقى اللاعب الجزائري المخضرم، نسيم أكرور، مكافأة قيمة ومفاجئة من فريقه "شامبيري" الفرنسي لكرة القدم للهواة، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الـ50.

    /JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

    ولد نسيم أكرور، المهاجم المنحدر من أصول جزائرية يوم 10 يوليو 1974 في فرنسا، غير أنه اختار تمثيل منتخب "محاربي الصحراء" على الصعيد الدولي.

    ورغم تقدمه في السن، قدم نجم "الخضر" السابق، مستويات قوية خلال النسخة الأخيرة من دوري الهواة الفرنسي، مما جعله محل ثناء من قبل جماهير فريقه.

    قرر نادي شامبيري مكافأة نجمه الجزائري بعد ظهوره اللافت خلال الموسم الماضي، في جميع المنافسات التي خاضها الفريق.

    وقام، بطل فرنسا للهواة في مناسبة وحيدة، بتمديد عقد مهاجمه "الخمسيني" حتى عام 2025، وهو ما سيسمح له بالاستفادة من خدماته خلال الموسم الجديد.

    ويتطلع نادي شامبيري لتحقيق حلم الصعود خلال الموسم المقبل بعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف طول السنوات الأخيرة.

    ويتصدر نسيم أكرور ترتيب أكبر اللاعبين سنا في تاريخ كرة القدم الجزائرية متقدما على بوعلام عميروش الذي انتهت مسيرته في عالم "الساحرة المستديرة" عن عمر الـ46 عاما.

    المهاجم المخضرم ظهر لأول مرة مع "محاربي الصحراء" في عام 2001، تحديدا خلال المواجهة أمام غانا التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

    وخاض أكرور بعدها 17 مباراة أخرى، منها 5 في بطولتي كأس أمم إفريقيا 2002 و2004، حيث سجل 6 أهداف.

    وخاض الهداف "العجوز" آخر مباراة له مع "الخضر" يوم 28 أبريل 2004، تحديدا خلال المواجهة الودية التي فاز بها منتخب الصين بهدف دون رد.

    وطوال مسيرته الكروية مع مختلف الفرق التي حمل قميصها، شارك نسيم أكرور في 594 مباراة سجل فيها 190 هدفا وصنع 10 أهداف.

    المصدر: وسائل إعلام 

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