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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:46 GMT

    منتخب مصر يصطدم بمنتخب عربي.. نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"

    أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025 توتال إنيرجيز" التي جرى سحبها اليوم الخميس، في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، عن مجموعة قوية بالنسبة للمنتخب المصري.

    منتخب مصر يصطدم بمنتخب عربي.. نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا
    /Issouf SANOGO / AFP

    وجرت القرعة بمشاركة 48 منتخبا يتنافسون على 24 بطاقة مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، في المغرب.

    وتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 205، في المغرب، على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.

    وأسفرت القرعة عن مجموعة قوية بالنسبة للمنتخب المصري، والتي تضم منتخبا عربيا آخر وهو الموريتاني، إضافة إلى منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

    وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025 توتال إنيرجيز":

    المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - غامبيا

    المجموعة الثانية: المغرب - الغابون - جمهورية إفريقيا الوسطى - ليسوتو

    المجموعة الثالثة: مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسوانا

    المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا

    المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيريا

    المجموعة السادسة: غانا - أنغولا - السودان - النيجر

    المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد

    المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا

    المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إسواتيني

    المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي

    المجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان

    المجموعة الثانية عشرة: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي – بوروندي.

    وتنطلق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2025 في المغرب، في شهر سبتمبر المقبل، وسيتأهل على إثرها 23 منتخبا للنهائيات القارية إضافة لمنتخب المغرب، البلد المضيف.

    المصدر: وكالات 

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