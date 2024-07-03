المغرب والجزائر ومصر في مستوى واحد.. التصنيف الرسمي لمنتخبات إفريقيا قبل القرعة (فيديو)
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، إجراءات قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة القارة السمراء 2025، التي يستضيفها المغرب.
وتجرى القرعة غدا الخميس في تمام الساعة (12:30) ظهرا بتوقيت غرينتش، بمشاركة 48 دولية.
48 منتخبًا يتنافسون على 24 بطاقة مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 🏆— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 3, 2024
إليكم التصنيف الخاص بقرعة الغد 🔢#AFCONQ2025 pic.twitter.com/VlCQ5E0cW2
منتخبات إفريقيا تتنافس على حجز مقاعدهم في الحدث الأهم! 🌍🤩— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 3, 2024
قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 تطرق الأبواب! 🙌#AFCONQ2025
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وأعلن "كاف" أنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مستويات، ويضم كل مستوى 12 منتخبا، تم تحديدها وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".
وتضم قرعة التصفيات 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق (من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية عشرة)، حيث يتأهل الأول والثاني في المجموعات بجانب منتخب واحد في المجموعة التي تضم المغرب.
وأعلن كاف التصنيف الرسمي الذي سيتم الاعتماد عليه في القرعة على النحو التالي:
المستوى الأول: المغرب - السنغال - مصر - كوت ديفوار - نيجيريا - تونس - الجزائر - الكاميرون - مالي - جنوب إفريقيا - الكونغو الديمقراطية - غانا.
المستوى الثاني: كاب فيردي - بوركينا فاسو - غينيا - الغابون - غينيا الاستوائية - زامبيا - بنين - أنغولا - أوغندا - ناميبيا - موزمبيق - مدغشقر.
المستوى الثالث: كينيا - موريتانيا - الكونغو - تنزانيا - غينيا بيساو - ليبيا - جزر القمر - توغو - السودان - سيراليون - مالاوي - إفريقيا الوسطى.
المستوى الرابع: النيجر - زيمبابوي - رواندا - غامبيا - بوروندي - ليبيريا - إثيوبيا - بوتسوانا - ليسوتو - إي سواتيني - جنوب السودان - تشاد.
المصدر: وكالات
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