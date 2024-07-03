وتجرى القرعة غدا الخميس في تمام الساعة (12:30) ظهرا بتوقيت غرينتش، بمشاركة 48 دولية.

48 منتخبًا يتنافسون على 24 بطاقة مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 🏆



إليكم التصنيف الخاص بقرعة الغد 🔢#AFCONQ2025 pic.twitter.com/VlCQ5E0cW2 — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 3, 2024

منتخبات إفريقيا تتنافس على حجز مقاعدهم في الحدث الأهم! 🌍🤩



قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 تطرق الأبواب! 🙌#AFCONQ2025

pic.twitter.com/RJsIoZNjR0 — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 3, 2024

وأعلن "كاف" أنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مستويات، ويضم كل مستوى 12 منتخبا، تم تحديدها وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

وتضم قرعة التصفيات 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق (من المجموعة الأولى إلى المجموعة الثانية عشرة)، حيث يتأهل الأول والثاني في المجموعات بجانب منتخب واحد في المجموعة التي تضم المغرب.

وأعلن كاف التصنيف الرسمي الذي سيتم الاعتماد عليه في القرعة على النحو التالي:

المستوى الأول: المغرب - السنغال - مصر - كوت ديفوار - نيجيريا - تونس - الجزائر - الكاميرون - مالي - جنوب إفريقيا - الكونغو الديمقراطية - غانا.

المستوى الثاني: كاب فيردي - بوركينا فاسو - غينيا - الغابون - غينيا الاستوائية - زامبيا - بنين - أنغولا - أوغندا - ناميبيا - موزمبيق - مدغشقر.

المستوى الثالث: كينيا - موريتانيا - الكونغو - تنزانيا - غينيا بيساو - ليبيا - جزر القمر - توغو - السودان - سيراليون - مالاوي - إفريقيا الوسطى.

المستوى الرابع: النيجر - زيمبابوي - رواندا - غامبيا - بوروندي - ليبيريا - إثيوبيا - بوتسوانا - ليسوتو - إي سواتيني - جنوب السودان - تشاد.

المصدر: وكالات