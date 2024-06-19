استدعاء رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمثول أمام الكونغرس الأمريكي

تم استدعاء رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" فيتولد بانكا، إلى الكونغرس الأمريكي لجلسة استماع حول موضوع "دراسة إجراءات مكافحة المنشطات قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024".

وظهرت معلومات عن هذا على الموقع الإلكتروني للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي.

وبالإضافة إلى بانكا، سيتم استدعاء البطل الأولمبي مايكل فيلبس 23 مرة، والبطل الأولمبي أربع مرات أليسون شميت ورئيس وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية (USADA) ترافيس تاغارت لجلسة الاستماع.

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وتأتي جلسة الاستماع، التي عقدتها اللجنة الفرعية للطاقة والتجارة بمجلس النواب، وسط احتجاجات في مجتمع السباحة على خلفية قبول السباحين الصينيين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ففي أبريل الماضي، نُشر تحقيق يقول إن 23 سباحا صينيا شاركوا في أولمبياد طوكيو 2021 جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية لمادة التريميتازيدين المحظورة.

ويشير المنشور إلى أن المسؤولين عن مكافحة المنشطات زودوا الوكالة مرارا وتكرارا ببيانات استخباراتية تشير إلى أن السباحين الصينيين كانوا يتسترون على المنشطات، لكن المنظمة لم تهتم بذلك.

المصدر: RT