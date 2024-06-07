محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في ليفربول للموسم

أعلن نادي ليفربول عن تتويج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم 2023-2024.

ورغم معاناة ليفربول الموسم المنقضي سواء على مستوى الدوري الإنجليزي، أو خروجه من الدوري الأوروبي إلا أن الجناح المصري صلاح كان العنصر الأبرز بالفريق.

وشارك صلاح في 44 مباراة بقميص ليفربول خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

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ويتواجد محمد صلاح حاليا مع منتخب مصر، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن صلاح يرتبط مع نادي ليفربول، بعقد ممتد حتى نهاية الصيف المقبل أي في يونيو 2025، ويسعى النادي لتجديد عقده.

المصدر: x/LFC