 
مباشر

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في ليفربول للموسم

الرياضة

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل في ليفربول للموسم
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xp10

أعلن نادي ليفربول عن تتويج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم 2023-2024.

ورغم معاناة ليفربول الموسم المنقضي سواء على مستوى الدوري الإنجليزي، أو خروجه من الدوري الأوروبي إلا أن الجناح المصري صلاح كان العنصر الأبرز بالفريق.

وشارك صلاح في 44 مباراة بقميص ليفربول خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

إقرأ المزيد
أزمة جديدة في ليفربول بسبب محمد صلاح
أزمة جديدة في ليفربول بسبب محمد صلاح

ويتواجد محمد صلاح حاليا مع منتخب مصر، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن صلاح يرتبط مع نادي ليفربول، بعقد ممتد حتى نهاية الصيف المقبل أي في يونيو 2025، ويسعى النادي لتجديد عقده.

المصدر: x/LFC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا