فليك يصل إلى برشلونة لتوقيع عقود تدريب "البارسا" (فيديو)

وصل الألماني هانزي فليك إلى برشلونة يوم الثلاثاء، تمهيدا لتوقيع عقود تدريبه الفريق الكتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز المقال.

وأعلن نادي برشلونة الجمعة الماضي، إقالة مدربه تشافي بعدما أنهى الفريق موسمه خالي الوفاض من دون أي لقب.

وتداولت وسائل إعلام إسبانية، فيديو يوثق لحظة وصول فليك إلى أحد فنادق برشلونة تمهيدا لتوقيع عقد تدريبه "البارسا".

🚨 Hansi Flick està allotjat en un hotel cèntric de Barcelona, a l'espera de convertir-se en el nou entrenador blaugrana



📹📸🎙 Moltíssima expectació mediàtica per si surt la furgoneta negra que hi ha entrat aquest matí



📲 https://t.co/3xqiBfbd2f — Esport3 (@esport3) May 28, 2024

وذكرت تقارير إسبانية أن فليك سيوقع عقدا لتدريب برشلونة يمتد حتى صيف العام 2026 مقابل حصول المدرب الألماني على راتب سنوي يقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو إضافة إلى مكافأة واحد مليون يورو في حال تتويجه مع النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا و750 ألف يورو في صورة الفوز بالدوري الإسباني.

يذكر أن أهم محطات فليك التدريبية كانت إشرافه على بايرن ميونخ في الفترة بين 2019 إلى 2021 والمنتخب الألماني في مونديال 2018.

المصدر:Esport3