"البطاقة الوردية".. لأول مرة في مباريات بطولة "كوبا أمريكا"

أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أن البطاقة الوردية ستظهر لأول مرة في منافسات كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة بمشاركة 16 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وستكون البطاقة الوردية جزءا من نظام يتيح للفرق إمكانية تنفيذ تبديل إضافي خلال المباريات وفقا للمادة 96 من لوائح البطولة.

وأكد "كونميبول" أنه في حالة الاشتباه بوجود إصابات في الرأس أو ارتجاج في المخ، يمكن منح التبديل السادس للعناية بصحة اللاعبين.

وجاء في بيان لكونميبول: "أعلنت إدارة المسابقات والعمليات في كونميبول أنه، بالإضافة إلى التغييرات الخمسة المسموح بها لكل فريق وفقا للوائح، سيتم إضافة تبديل سادس محتمل للعناية بصحة لاعبي كرة القدم، يعتبر هذا التبديل الإضافي خيارا في حالة الاشتباه في إصابة الرأس أو ارتجاجه".

A new PINK card is coming to football 📔



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وعندما يقرر الفريق القيام بالتبديل بسبب الاشتباه بوجود ارتجاج، يجب عليه إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع، وفي هذا الاستبدال يتم استخدام بطاقة وردية اللون، والتي تختلف عن البطاقات البديلة الأخرى.

وإذا تم إجراء تبديل عادي في نفس الوقت الذي يتم فيه تبديل الاشتباه بالارتجاج، يتم خصم فرصة التبديل الإضافي، وعندما يستخدم الفريق جميع فرص التبديل العادية، لا يمكنه استخدام التبديل بسبب الاشتباه بالارتجاج لإجراء تبديل منتظم.

عند استخدام التبديل بسبب الاشتباه بالارتجاج، يمنح الفريق المنافس تلقائيا فرصة لتبديل إضافي، ويتم إبلاغ الحكم الرئيسي أو الحكم الرابع بذلك، ولا يمكن استخدام هذه الفرصة الإضافية إلا لإجراء تبديل إضافي، وليس للتبديلات المنتظمة.

يمنع اللاعب الذي يعاني من اشتباه فى ارتجاج في المخ من العودة إلى المباراة أو المشاركة في ركلات الترجيح، وفي حال توفر الفرصة، يجب إخراجه إلى غرفة تبديل الملابس أو المركز الطبي.

يجب على أطباء الفريق بعد ذلك إكمال تقرير مفصل يوضح نتائج تقييم الارتجاج وتقديمه إلى اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم في غضون 24 ساعة، بغض النظر عما إذا كان اللاعب قد تم استبداله أم لا كما ذكر موقع GOAL.COM.

المصدر: "وسائل إعلام"