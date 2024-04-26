لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية عامة والمصرية والكونغولية خاصة مساء اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين الأهلي وضيفه مازيمبي.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكيني، بيتر واريرو كاماكو، صفارة بداية هذه المباراة التي تجمع الأهلي ومازيمبي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024، المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويسود الحذر على الأهلي حامل اللقب، عندما يستقبل مازيمبي، اليوم في القاهرة بعدما تعادلا سلبا ذهابا.

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ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة للصعود مباشرة إلى نهائي البطولة لمواجهة الفائز من مواجهة الترجي التونسي ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اللذين يلتقيان مساء اليوم أيضا

ويطمح الأهلي والترجي إلى خوض نهائي عربي خالص للموسم الثالث تواليا في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وإبقاء اللقب في منطقة الشمال للموسم الثامن تواليا.

وتملك الأطراف الأربعة في نصف النهائي 21 لقبا في جعبتها، إذ توّج الأهلي 11 مرة (رقم قياسي) ومازيمبي 5 مرات آخرها عام 2015، والترجي 4 مرات آخرها عام 2019 مقابل لقب وحيد لفريق صن داونز (عام 2016).

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا:

التقى فريقا الأهلي ومازيمبي في 5 مباريات من قبل ضمن دوري أبطال إفريقيا، وحقق "المارد الأحمر" الفوز في مباراتين مقابل انتصار وحيد لفريق مازيمبي وتعادلا مرتين من دون أهداف.

سجل الأهلي في مرمى مازيمبي 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف أيضا، وكانت أول مباراة بينهما في 1 سبتمبر 2002 وفاز الأهلي بهدف نظيف.

قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي اليوم، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا:

ومن المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، على التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مازيمبي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هانى، عبد المنعم، ربيعة، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، أفشة، رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي.

بينما سيفتقد مازيمبي قائده كيفن مونديكو وغلوار موغايا ومارسيل نغيمبي لعدم تعافيهم من الإصابة، إلا أن المدرب السنغالي لامين ندياي سيستعيد خدمات الجناح المالي شيخ فوفانا ولاعب الوسط سيرغي موكوكو والحارس النيجيري سليمان شايبو.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي:

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في بث مباشر على قناة (beIN Sports HD 6).

كما سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة "تايم سبورت" الأرضية من داخل الأراضي المصرية فقط.

وحصل النادي الأهلي على موافقة بتواجد 50 ألف مشجع لدعم الفريق.

المصدر: وسائل إعلام