الأهلي في مواجهة مصيرية ضد مازيمبي.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، المباراة المصيرية بين نادي الأهلي المصري وضيفه مازيمبي الكونغولي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024.

وسيطلق حكم الساحة الكيني، بيتر واريرو كاماكو، صفارة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

مصطفى شوبير

عبد المنعم

رامي ربيعة

محمد هاني

علي معلول

عمرو السولية

أكرم توفيق

أحمد نبيل كوكا

أحمد عبد عبد القادر

بيرسي تاو

وسام أبو علي.

التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلي ومازيمبي:

📋 التشكيل الرسمي 📋



تعرف على اختيارات مارسيل كولر ولامين ندياي قبل اللقاء المرتقب! 👇#TotalEnergiesCAFCL | #AFCTPMpic.twitter.com/BCcMGFzy6H — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 26, 2024

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي:

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق النقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في بث مباشر على قناة (beIN Sports HD 6).

كما سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة "تايم سبورت" الأرضية من داخل الأراضي المصرية فقط.

المصدر: RT