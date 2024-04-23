الهلال من أجل "ريمونتادا" تاريخية والعين لاستكمال المشوار.. التشكيلة الأساسية (فيديو)

يستضيف فريق الهلال نادي العين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، في مباراة مصيرية ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكويتي، أحمد العلي، صفارة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (21:30) بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.

التشكيلة الأساسية لفريق الهلال:

التشكيلة الأساسية لفريق العين:

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المصدر: RT