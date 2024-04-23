الهلال من أجل "ريمونتادا" تاريخية والعين لاستكمال المشوار.. التشكيلة الأساسية (فيديو)
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يستضيف فريق الهلال نادي العين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، في مباراة مصيرية ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكويتي، أحمد العلي، صفارة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (21:30) بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.
التشكيلة الأساسية لفريق الهلال:
📋 إلـيـكم قائمتنـا لمواجهـة "العين" ⚽️💙#الهلالpic.twitter.com/cLwIjqzQa3— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 23, 2024
التشكيلة الأساسية لفريق العين:
تشكيلة الزعـيـم أمام فريق الهلال 📋 #نادي_العين#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/rv7lB6lZvB— نادي العين (@alainfcae) April 23, 2024
المصدر: RT