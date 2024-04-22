مواجهة سعودية إماراتية "نارية".. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة (فيديو)

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية عامة والسعودية والإماراتية خاصة، صوب ملعب "المملكة أرينا"، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريقي الهلال والعين في نصف نهائي أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكويتي، أحمد العلي، صفارة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (21:30) بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.

وانتهى اللقاء السابق بين الفريقين، الذي تم تأجيله ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات، جمعهما يوم الأربعاء الماضي، بفوز العين على الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأوقف العين بذلك سلسلة قياسية للهلال شهدت تحقيقه 34 فوزا متتاليا في مختلف المسابقات.

"الزعيم" يوقف سلسلة انتصارات الهلال بأربعة أهداف في استاد هزاع بن زايد 🟣#نادي_العين#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/QRHZG5m3u9 — نادي العين (@alainfcae) April 17, 2024

ويبحث الهلال عن "ريمونتادا" على ملعبه "المملكة أرينا"، ضد ضيفه العين لبلوغ النهائي السادس في مسابقة أحرز لقبها 4 مرات (رقم قياسي) آخرها في 2021.

ويتفاءل الهلال عندما يلعب داخل قواعده أمام العين، حيث فاز عليه في خمس مباريات وتعادل مرة، والتقى الفريقان في نصف نهائي 2014، عندما فاز الهلال على أرضه بثلاثية، ورد العين بهدفين لهدف في مواجهة الإياب من دون أن يتأهل.

في المقابل، يبدو نادي العين الأقرب إلى النهائي الرابع بعد 2003 عندما أحرز لقبه الوحيد والأول في النظام الحالي للبطولة، قبل أن يبلغ النهائي في عامي 2005 و2016.

تشكيلة الهلال المتوقعة:

ويتواصل غياب هداف الهلال المصاب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار منذ فترة بعيدة، لكنه سيستعيد ناصر الدوسري بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرا.

ووفقا لما تداولته تقارير، فإن المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس (69 عاما) المدير الفني لنادي الهلال قد استقر على التشكيلة الأساسية، التي سيخوض به مباراته أمام العين الإماراتي في مباراة الإياب، كالتالي:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، على البليهي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني

خط الوسط: سالم الدوسري، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش

خط الهجوم: ميشايل، مالكوم، صالح الشهري.

بينما أبقى الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين، هدافه التوغولي، لابا كودجو، خارج القائمة في مباراة الذهاب، مفضّلا الاعتماد على المغربي رحيمي بديلا له في قلب الهجوم، الذي كان عند حسن ظن مدربه بإحرازه ثلاثية "هاتريك" وكان قبلها سجل ثلاثية أيضا خلال مباراتي الدور ربع النهائي أمام النصر السعودي، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة الهدافين، بينها 7 في الأدوار الاقصائية.

ومن المتوقع أن يخوض هيرنان كريسبو (48 عاما) مباراة الإياب ضد الهلال بالقوة الضاربة التالية:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر

خط الوسط: بارك يونغ وو، يحيى نادر، حازم عباس، كاكو، ماتياس بالاسيوس

خط الهجوم: سفيان رحيمي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين:

وسيتم بث مباراة الهلال وضيفه العين في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا عبر عدة قنوات، وهي:

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قنوات الشركة الرياضة السعودية "SSC SPORT 1 HD"

بي إن سبورتس (beIN Sports AFC HD)

قنوات الكأس القطرية (Alkass Nine HD)

أبو ظبي الرياضية (Abu Dhabi Sports Asia 1)

المصدر: وسائل إعلام