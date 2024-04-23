فوز بطعم الهزيمة.. الهلال يخفق في تحقيق الـ"ريمونتادا" والعين يكمل المشوار (فيديو)
ودع فريق الهلال دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم فوزه على ضيفه نادي العين (2-1) في مباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.
وأحرز ثنائية الهلال كل من اللاعبين، البرتغالي روبين نيفيز، والسعودي سالم الدوسري في الدقيقتين (4 من ضربة جزاء، 51) على الترتيب.
Laser focused Neves 🎯#ACL | #HILvAINpic.twitter.com/cySFzkyssN— #ACL (@TheAFCCL) April 23, 2024
Al Dawsari picks his spot 🧐#ACL | #HILvAINpic.twitter.com/3qnW8Uy6wS— #ACL (@TheAFCCL) April 23, 2024
بينما سجل المدافع البرازيلي إيريك جورجينس دو مينيزيس هدف نادي العين الوحيد في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.
Erik's right-footed strike proved to be the difference ⚡️#ACL | #HILvAINpic.twitter.com/NDpZWtBObk— #ACL (@TheAFCCL) April 23, 2024
ونجح نادي العين، بطل نسخة عام 2003، في التأهل إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الأعوام (2003، 2005، 2016)، بعد أن تفوق على الهلال (5-4) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
في حين جاء فوز نادي الهلال اليوم بطعم الهزيمة لخسارته الكبيرة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل أربعة، ليخفق في بلوغ النهائي السادس في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة، حيث سبق له أن توج 4 مرات.
المصدر: RT