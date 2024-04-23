فوز بطعم الهزيمة.. الهلال يخفق في تحقيق الـ"ريمونتادا" والعين يكمل المشوار (فيديو)

ودع فريق الهلال دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم فوزه على ضيفه نادي العين (2-1) في مباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وأحرز ثنائية الهلال كل من اللاعبين، البرتغالي روبين نيفيز، والسعودي سالم الدوسري في الدقيقتين (4 من ضربة جزاء، 51) على الترتيب.

بينما سجل المدافع البرازيلي إيريك جورجينس دو مينيزيس هدف نادي العين الوحيد في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.

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ونجح نادي العين، بطل نسخة عام 2003، في التأهل إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الأعوام (2003، 2005، 2016)، بعد أن تفوق على الهلال (5-4) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في حين جاء فوز نادي الهلال اليوم بطعم الهزيمة لخسارته الكبيرة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل أربعة، ليخفق في بلوغ النهائي السادس في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة، حيث سبق له أن توج 4 مرات.

المصدر: RT