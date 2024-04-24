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خصم العين في نهائي دوري أبطال آسيا يتحدد بركلات الترجيح (فيديو)

الرياضة

خصم العين في نهائي دوري أبطال آسيا يتحدد بركلات الترجيح (فيديو)
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انتزع فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024، من ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي لمباراة الإياب التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بتقدم فريق يوكوهاما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعادل بذلك الكفة بنتيجة مجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3-3)، حيث كان الفريق الكوري الجنوبي قد فاز ذهابا بهدف وحيد.

ونجح الفريق الياباني في الفوز بركلات الترجيح على فريق أولسان هيونداي بخمسة أهداف مقابل أربعة اهداف.

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وضرب فريق يوكوهاما بذلك موعدا في نهائي دوري أبطال آسيا 2024، مع نادي العين الإماراتي الذي تأهل إلى النهائي أيضا، على حساب مضيفه الهلال السعودي مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا".

المصدر: RT 

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