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مانشستر سيتي يوجه رسالة إلى العين بعد بلوغه نهائي دوري أبطال آسيا

الرياضة

مانشستر سيتي يوجه رسالة إلى العين بعد بلوغه نهائي دوري أبطال آسيا
@City
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وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة تهنئة إلى فريق العين الإماراتي، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، على حساب منافسه الهلال السعودي.

وكتب فريق مانشستر سيتي عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا لنادي العين الإماراتي على التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا".

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وتأهل نادي العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024، رغم خسارته أمام مضيفه الهلال (1-2)، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا".

وكان العين قد فاز العين على الفريق السعودي (4-2) في مباراة الذهاب.

وبلغ نادي العين المباراة النهائية لدوري أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، ويبحث عن لقبه الثاني بعد الأول عام 2003.

وسيكون نادي العين في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي تجمع فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني وضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، التي تجمعهما اليوم الأربعاء، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد.

المصدر: RT 

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