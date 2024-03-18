شاهد.. كيف تعامل صلاح مع مشجع مانشستر يونايتد حاول استفزازه؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد مشجعي مانشستر يونايتد يسخر من المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول عقب مباراة الفريقين أمس الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق يونايتد فوزا دراماتيكيا على غريمه ليفربول بنتيجة 4-3 بعد التمديد ليحجز مقعده في المربع الذهبي.

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وبعد المباراة، انتشر على نطاق واسع فيديو لأحد مشجعي يونايتد الذي كان يجلس في ملعب "أولد ترافورد"، بجانب مقاعد بدلاء ليفربول وهو يحاول السخرية من صلاح.

This United fan celebrating the final whistle infront of Mo Salah’s face 😂😂😂



[@LeeHawkins2012] pic.twitter.com/LuNqbqYDvQ — george (@StokeyyG2) March 17, 2024

وعندما أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد، نهض صلاح من مقعده في دكة البدلاء لمغادرة الملعب، ليقوم مشجع ليونايتد بإطلاق ألفاظ استهزائية تجاه النجم المصري محاولا التقليل من إسهاماته الكبيرة في فريق ليفربول.

ومع ذلك، فقد أظهر صلاح نضجا كبيرا وعدم التأثر بالسخرية، حيث واصل طريقه إلى الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس دون أن يلتفت للمشجع.

يذكر أن صلاح شارك في لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد وسجل هدفا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77.

المصدر: ديلي ميل