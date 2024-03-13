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قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية الكبار لدوري أبطال أوروبا

الرياضة

قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية الكبار لدوري أبطال أوروبا
AFP /Fabrice COFFRINI
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أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2023-2024)، مساء يوم الأربعاء، بتأهل فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.  

والتحق فريقا أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند، بركب كل من المتأهلين، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني.

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وفي ما يلي نتائج مباريات الذهاب والإياب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

نتائج مباريات الذهاب:

كوبنهاغن (الدنمارك) - مانشستر سيتي (إنجلترا) – (1-3)

لايبزيغ (ألمانيا) – ريال مدريد (إسبانيا) – (1-1)

باريس سان جيرمان (فرنسا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) – (2-0)

لاتسيو (إيطاليا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) – (1-0)

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إنتر ميلان (إيطاليا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (1-0)

أيندهوفن (هولندا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (1-1)

نابولي (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) – (1-1)

بورتو (البرتغال) - أرسنال (إنجلترا) – (1-0).

نتائج مباريات الإياب:

ريال سوسييداد (إسبانيا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (1-2)

بايرن ميونخ (ألمانيا) - لاتسيو (إيطاليا) – (3-0)

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مانشستر سيتي (إنجلترا) - كوبنهاغن (الدنمارك) - (3-1)

ريال مدريد (إسبانيا) - لايبزيغ (ألمانيا) - (1-1)

أرسنال (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - (1-0)، ركلات الترجيح (4-2)

برشلونة (إسبانيا) - نابولي (إيطاليا) - (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أيندهوفن (هولندا) - (2-0)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - (2-1)، ركلات الترجيح (3-2).

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المصدر: RT 

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